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Спорт

Супруге Овечкина подарили кольцо с бриллиантами

Жене Александра Овечкина подарили кольцо, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 07:22 Фото: Instagram/nastyashubskaya
Жене нападающего хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасии Шубской подарили кольцо, украшенное восемью бриллиантами, сообщает Zakon.kz.

Как передает Essentally Sports, дарительницей выступила жена канадского хоккеиста Уэйна Гретцки Джанет Джонс. А поводом стал рекорд Александра Овечкина по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге.

Со слов самого Гретцки, после того как он побил рекорд Горди Хоу, его супруга Коллин купила Джанет браслет. И месяц назад она предложила продолжить эту традицию.

"Коллин начала традицию. Не уверена, что кто-то побьет рекорд Алекса, но я хочу подарить его жене что-то уникальное", – рассказал изданию об инициативе своей супруги Уэйн Гретцки.

Уточняется, что Джонс подарила кольцо жене Овечкина во время торжества, которое проводилось в честь поставленного рекорда.

Личная жизнь Овечкина всегда привлекала внимание публики. Он встречался с известными женщинами:

  • моделью Викторией Лопырёвой;
  • певицей Жанной Фриске;
  • Ферги из Black Eyed Peas;
  • теннисисткой Марией Кириленко.

Но счастье Александр обрел с Анастасией Шубской. Она – дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского.

К слову, рекорд Овечкина стал самым обсуждаемым хоккейным событием года во всем мире. 895-я шайба капитана "Вашингтона" попала в тренды во всех соцсетях, а на YouTube видео гола и церемония за трое суток собрали свыше одного млн просмотров, что является огромным достижением для НХЛ.

Практически сразу после исторического рекорда, плакаты с Овечкиным украсили главный вокзал Вашингтона.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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