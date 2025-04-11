Супруге Овечкина подарили кольцо с бриллиантами
Как передает Essentally Sports, дарительницей выступила жена канадского хоккеиста Уэйна Гретцки Джанет Джонс. А поводом стал рекорд Александра Овечкина по забитым шайбам в Национальной хоккейной лиге.
Со слов самого Гретцки, после того как он побил рекорд Горди Хоу, его супруга Коллин купила Джанет браслет. И месяц назад она предложила продолжить эту традицию.
"Коллин начала традицию. Не уверена, что кто-то побьет рекорд Алекса, но я хочу подарить его жене что-то уникальное", – рассказал изданию об инициативе своей супруги Уэйн Гретцки.
Уточняется, что Джонс подарила кольцо жене Овечкина во время торжества, которое проводилось в честь поставленного рекорда.
Личная жизнь Овечкина всегда привлекала внимание публики. Он встречался с известными женщинами:
- моделью Викторией Лопырёвой;
- певицей Жанной Фриске;
- Ферги из Black Eyed Peas;
- теннисисткой Марией Кириленко.
Но счастье Александр обрел с Анастасией Шубской. Она – дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского.
К слову, рекорд Овечкина стал самым обсуждаемым хоккейным событием года во всем мире. 895-я шайба капитана "Вашингтона" попала в тренды во всех соцсетях, а на YouTube видео гола и церемония за трое суток собрали свыше одного млн просмотров, что является огромным достижением для НХЛ.
Практически сразу после исторического рекорда, плакаты с Овечкиным украсили главный вокзал Вашингтона.