Легенда мирового футбола назвал фаворита Лиги чемпионов-2025

Знаменитый в прошлом игрок сборной Нидерландов и ведущих топ-клубов Европы Марко ван Бастен высказался про одного из основных претендентов на титул Лиги чемпионов УЕФА нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Metro, 60-летний "летучий голландец" считает, что французский ПСЖ заслуживает играть в финале.

Экс-звезда "Аякса" и "Милана" пришел к такому мнению после просмотра последних игр чемпиона Франции на европейской арене.

"ПСЖ способен обыграть "Арсенал", потом в финале встретится с "Барсой". Клуб 15 лет инвестировал и надеялся на успех. "Сити" уже добился его, а "парижане" нет, в этот раз у них, думаю, получится. Видел, как ПСЖ играл с "Ливерпулем". Это было нечто особенное. Надеюсь, французы продолжат в том же духе. Сейчас у Луиса Энрике команда, играющая в яркий футбол". Марко ван Бастен

Что касаемо самого французского клуба, то они в ночь на 10 апреля сделали солидную заявку на проход в полуфинал Лиги чемпионов текущего сезона, переиграв дома в первом матче 1/4 финала английскую "Астон Виллу" – 3:1.

И плюс к этому команда Луиса Энрике практически освободилась от игр Лиги 1, так как досрочно завоевала титул лучшего клуба Франции.