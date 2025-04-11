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Спорт

Роналду запустил продюсерскую киностудию

Роналду объявил о создании киностудии, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 05:50 Фото: X/Cristiano
10 апреля нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Роналду объявил о создании киностудии UR Marv, сообщает Zakon.kz.

Помог ему в этом деле британский кинорежиссер Мэттью Вон. Об этом сообщил Роналду в социальной сети Х.

"Для меня это захватывающая глава, поскольку я с нетерпением жду новых начинаний в бизнесе", – сказал Роналду.

Согласно анонсу, UR Marv – независимая студия, которая стремится разрушить традиционное кинопроизводство, "используя инновационные технологии с уклоном в традиции". Первые две картины в жанре "боевик" уже отсняты, а третью запускают в производство. Подробности по ним будут в ближайшее время.

В ночь на 11 апреля прошли первые матчи 1/4 Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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