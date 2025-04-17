Лидер и капитан "Ливерпуля" определился с местом работы на ближайший сезон

33-летний центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк продлил контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

Эту информацию 17 апреля распространила пресс-служба "красных", объявив о продлении соглашения с опытным игроком.

Голландский футболист выступает за "мерсисайдцев" на протяжении последних семи лет после перехода из "Саутгемптона". За этот период он выиграл восемь титулов, включая АПЛ и Лигу чемпионов УЕФА.

Ван Дейк в этом сезоне близок к завоеванию второго чемпионского трофея английской Премьер-лиги.

"Очень счастлив и горд, в моей голове столько эмоций, когда я говорю об этом. Это чувство гордости и радости, просто невероятно. Путь, который прошел в своей карьере, возможность продлить его еще на два года в этом клубе – это потрясающе, я так счастлив. Мои планы всегда были всегда связаны с "Ливерпулем". Вирджил ван Дейк

Таким образом, последние слухи об уходе Вирджила полностью закрыты, как у и его звездного коллеги Мохамеда Салаха.

Лучший снайпер текущего сезона АПЛ 11 апреля подписал новый контракт с "Ливерпулем".

