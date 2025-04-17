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Спорт

Лидер и капитан "Ливерпуля" определился с местом работы на ближайший сезон

Футбол Контракт Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:08 Фото: Instagram/liverpoolfc
33-летний центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк продлил контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

Эту информацию 17 апреля распространила пресс-служба "красных", объявив о продлении соглашения с опытным игроком. 

Голландский футболист выступает за "мерсисайдцев" на протяжении последних семи лет после перехода из "Саутгемптона". За этот период он выиграл восемь титулов, включая АПЛ и Лигу чемпионов УЕФА.

Ван Дейк в этом сезоне близок к завоеванию второго чемпионского трофея английской Премьер-лиги.

"Очень счастлив и горд, в моей голове столько эмоций, когда я говорю об этом. Это чувство гордости и радости, просто невероятно. Путь, который прошел в своей карьере, возможность продлить его еще на два года в этом клубе – это потрясающе, я так счастлив. Мои планы всегда были всегда связаны с "Ливерпулем". Вирджил ван Дейк

Таким образом, последние слухи об уходе Вирджила полностью закрыты, как у и его звездного коллеги Мохамеда Салаха. 

Лучший снайпер текущего сезона АПЛ 11 апреля подписал новый контракт с "Ливерпулем". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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