Лидер и капитан "Ливерпуля" определился с местом работы на ближайший сезон
Фото: Instagram/liverpoolfc
33-летний центральный защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк продлил контракт с английским футбольным клубом "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.
Эту информацию 17 апреля распространила пресс-служба "красных", объявив о продлении соглашения с опытным игроком.
Голландский футболист выступает за "мерсисайдцев" на протяжении последних семи лет после перехода из "Саутгемптона". За этот период он выиграл восемь титулов, включая АПЛ и Лигу чемпионов УЕФА.
Ван Дейк в этом сезоне близок к завоеванию второго чемпионского трофея английской Премьер-лиги.
"Очень счастлив и горд, в моей голове столько эмоций, когда я говорю об этом. Это чувство гордости и радости, просто невероятно. Путь, который прошел в своей карьере, возможность продлить его еще на два года в этом клубе – это потрясающе, я так счастлив. Мои планы всегда были всегда связаны с "Ливерпулем". Вирджил ван Дейк
Таким образом, последние слухи об уходе Вирджила полностью закрыты, как у и его звездного коллеги Мохамеда Салаха.
Лучший снайпер текущего сезона АПЛ 11 апреля подписал новый контракт с "Ливерпулем".
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