У экспертов разделились мнения по поводу будущего победителя Лиги чемпионов

После прошедших на днях первых четвертьфинальных поединков Лиги чемпионов УЕФА специалисты разошлись во мнениях о статусе главного фаворита турнира, сообщает Zakon.kz.

На взгляд Суперкомпьютера Opta, английский "Арсенал" выиграет нынешнюю Лигу чемпионов с вероятностью 27,8%. Далее в списке фаворитов идут "Барселона" – 25,9%, ПСЖ – 21,9% и "Интер" – 19,8%.

У оставшейся четверки команд шансы минимальные: "Бавария" – 3%, "Реал" – 0,9%, "Астон Вилла" – 0,8% "Боруссия" – 0%.

Фото: Instagram/championsleague

А по версии издания Goal, лавры победителя должны достаться футболистам испанской "Барселоны", которых считают основным фаворитом текущего сезона.

На второй строчке здесь располагается ПСЖ, а далее размещаются "Интер" и "Арсенал". Здесь особо не верят в фантастический камбэк со стороны, особенно, "Астон Виллы", "Реала" и "Боруссии". Считают, что неплохие возможности есть у мюнхенской "Баварии".

Свои прогнозы в отношении будущего победителя Лиги чемпионов также высказал легенда мирового футбола – голландец Марко ван Бастен.