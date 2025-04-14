Овечкин забил 896-й гол в карьере, но его команда не победила

"Вашингтон Кэпиталз" принимал у себя дома "Коламбус Блю Джекетс". Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в составе победителей в игре отличились Зак Веренски, Адам Фантилли (дубль) и Андрей Воронков. За "Кэпиталз" себя проявил капитан команды Александр Овечкин, оформивший свою 896-ю шайбу в НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1489 игр, в которых он забил 896 голов и сделал 725 результативных передач.

Ранее Овечкин озвучил новую цель.