Ружичка за секунду до конца игры спас "Спартак" от неудачи в плей-офф КХЛ

13 апреля прошли очередные матчи второго круга Кубка Гагарина-2025, в одном из которых "Салават Юлаев" в драматичной борьбе проиграл "Спартаку" со счетом 4:5. Героем поединка стал словак Адам Ружичка, сравнявший счет за одну секунду до завершения основного времени, сообщает Zakon.kz.

Словацкий форвард не только восстановил равновесие, но затем в овертайме вырвал гостевую победу для московского коллектива – 5:4.

К тому же 25-летний легионер стал главной звездой этой встречи, оформив хет-трик. Что касается самой серии, то здесь "Спартак" сравнял результат по итогам двух поединков – 1-1.

Третий матч между "Салаватом Юлаевым" и "Спартаком" в рамках второго раунда Кубка Гагарина пройдет 15 апреля в Москве.

В другом противостоянии прошедшего игрового дня ярославский "Локомотив" сумел обыграть "Авангард" – 4:1. Здесь также наблюдается абсолютное равновесие в серии (1-1).

11 апреля в стартовом матче четвертьфинала Кубка Гагарина-2025 чемпион КХЛ дома проиграл хоккеистам из Омска – 1:4.