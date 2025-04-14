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Спорт

Ружичка за секунду до конца игры спас "Спартак" от неудачи в плей-офф КХЛ

Хоккей Хет-трик Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 09:34 Фото: Instagram/spartak_hc
13 апреля прошли очередные матчи второго круга Кубка Гагарина-2025, в одном из которых "Салават Юлаев" в драматичной борьбе проиграл "Спартаку" со счетом 4:5. Героем поединка стал словак Адам Ружичка, сравнявший счет за одну секунду до завершения основного времени, сообщает Zakon.kz.

Словацкий форвард не только восстановил равновесие, но затем в овертайме вырвал гостевую победу для московского коллектива – 5:4.

К тому же 25-летний легионер стал главной звездой этой встречи, оформив хет-трик. Что касается самой серии, то здесь "Спартак" сравнял результат по итогам двух поединков – 1-1.

Третий матч между "Салаватом Юлаевым" и "Спартаком" в рамках второго раунда Кубка Гагарина пройдет 15 апреля в Москве.

В другом противостоянии прошедшего игрового дня ярославский "Локомотив" сумел обыграть "Авангард" – 4:1. Здесь также наблюдается абсолютное равновесие в серии (1-1).

11 апреля в стартовом матче четвертьфинала Кубка Гагарина-2025 чемпион КХЛ дома проиграл хоккеистам из Омска – 1:4.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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