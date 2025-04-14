НХЛ выпустила и сразу распродала восемь эксклюзивных клюшек Овечкина

В минувший уик-энд НХЛ запустила в продажу коллекцию эксклюзивных клюшек Александра Овечкина стоимостью 27 999 долларов. Тираж из восьми экземпляров сделан из бронзы и имеет индивидуальный номер. Клюшки к этой минуте уже нашли своих хозяев, сообщает Zakon.kz.

В честь рекорда Александра Овечкина, который недавно стал самым лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, была выпущена эксклюзивная коллекция клюшек.

Они выполнены вручную из бронзы и в точности повторяют параметры той клюшки, которой россиянин забил свой 895-й гол, побив вечный рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Стоимость каждой реликвии оценили в 27 999 долларов, однако эта сумма не испугала фанатов.

Памятное событие произошло 6 апреля, когда "Вашингтон" встречался с "Нью-Йорк Айлендерс", и там Овечкин забил свой 895-й гол, став абсолютным рекордсменом НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах.

P.S. На данный час вся коллекция эксклюзивных клюшек уже распродана за короткое время.