#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
514.94
583.74
6.13
Спорт

НХЛ выпустила и сразу распродала восемь эксклюзивных клюшек Овечкина

Хоккей Продажа Эксклюзивных Клюшек, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 13:11 Фото: Instagram/capitals
В минувший уик-энд НХЛ запустила в продажу коллекцию эксклюзивных клюшек Александра Овечкина стоимостью 27 999 долларов. Тираж из восьми экземпляров сделан из бронзы и имеет индивидуальный номер. Клюшки к этой минуте уже нашли своих хозяев, сообщает Zakon.kz.

В честь рекорда Александра Овечкина, который недавно стал самым лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, была выпущена эксклюзивная коллекция клюшек.

Они выполнены вручную из бронзы и в точности повторяют параметры той клюшки, которой россиянин забил свой 895-й гол, побив вечный рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Стоимость каждой реликвии оценили в 27 999 долларов, однако эта сумма не испугала фанатов.

Памятное событие произошло 6 апреля, когда "Вашингтон" встречался с "Нью-Йорк Айлендерс", и там Овечкин забил свой 895-й гол, став абсолютным рекордсменом НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах.

P.S. На данный час вся коллекция эксклюзивных клюшек уже распродана за короткое время.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Главный снайпер "Ливерпуля" установил новый рекорд Премьер-лиги
Спорт
11:12, Сегодня
Главный снайпер "Ливерпуля" установил новый рекорд Премьер-лиги
Ружичка за секунду до конца игры спас "Спартак" от неудачи в плей-офф КХЛ
Спорт
09:34, Сегодня
Ружичка за секунду до конца игры спас "Спартак" от неудачи в плей-офф КХЛ
Овечкин забил 896-й гол в карьере, но его команда не победила
Спорт
08:20, Сегодня
Овечкин забил 896-й гол в карьере, но его команда не победила
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: