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Спорт

В штабе "Реала" случился ряд разборок перед матчем с "Арсеналом"

Футбол Разборки Реал, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 11:10 Фото: Instagram/realmadrid
В ночь на 17 апреля испанский футбольный гранд "Реал" дома проведет очень важный поединок стадии 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против лондонского "Арсенала", сообщает Zakon.kz.

В преддверии этой битвы в королевском клубе был замечен ряд недопониманий между игроками. По сведениям RMC Sport, на днях на одной из тренировок чуть не подрались Антонио Рюдигер и Джуд Беллингем. Понадобилось помощь коллег по команде, которые разняли их.

По словам очевидцев, причиной инцидента стало то, что один из футболистов во время тренировки сделал грубый подкат, что не понравилось другому.

Как выяснилось позже, лидеры "Реала" затем помирились.

Футбол Разборки Реал , фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 11:10

Фото: Instagram/realmadrid

Спустя время заявил о себе главный тренер "сливочных" – Карло Анчелотти. Как передает COPE, итальянский специалист повысил голос на всех своих подопечных, призывая их серьезно настроиться на ответный поединок с "Арсеналом".

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА сейчас находится на грани вылета из турнира, после разгрома в Лондоне неделю назад – 0:3.

Ответная игра с "канонирами" начнется в ночь на 17 апреля (00:00 по казахстанскому времени).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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