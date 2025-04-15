19-летний Демидов забил в дебютном матче НХЛ и получил первую звезду

Утром 15 апреля молодой российский хоккеист Иван Демидов набрал сразу два очка в первом же матче в рамках чемпионата НХЛ. 19-летний игрок "Монреаль Канадиенз" был признан первой звездой встречи против "Чикаго", сообщает Zakon.kz.

Новичок канадского коллектива забросил шайбу и сделал результативный ассист в поединке регулярного первенства НХЛ с "Чикаго Блэк Хокс". Однако это не помогло его команде, которая проиграла в серии буллитов – 3:4.

После этого поединка 19-летний россиянин был признан первой звездой встречи, а также третьей звездой игрового дня Лиги.

Иван Демидов прибыл в Монреаль совсем недавно, сразу после вылета из игр плей-офф КХЛ его бывшего клуба – питерского СКА. Нападающий был выбран "Канадиенз" под пятым номером на драфте НХЛ-2024.

"Это был позитивный опыт, в первых двух периодах все складывалось неплохо, но в третьем, видимо, я подустал из-за перелета и смены часовых поясов. Если бы мы выиграли, то сказал бы, что все отлично. Чувствую, что меня здесь любят. Это круто, это потрясающе". Иван Демидов

Перед игрой с "Чикаго" Демидов вышел на разминку и совершил круг новичка, где фанаты канадского клуба устроили ему овацию.

Как передает пресс-служба НХЛ, молодой россиянин признан восьмым хоккеистом в истории Лиги, кто отметился двумя очками сразу в первом периоде в возрасте до 20 лет.

Тем временем, накануне "Виннипег Джетс" впервые в своей истории стал победителем регулярного чемпионата НХЛ.