Овечкин оформил вторую голевую передачу в новом сезоне НХЛ
После этой победы в активе 41-летнего форварда стало 3 (1+2) очка после семи игр текущего сезона. Лидер "Вашингтона" пока только набирает ход своих снайперских возможностей и располагается на 248-й строчке рейтинга бомбардиров нынешнего чемпионата.
К тому же Овечкин уже в ближайшее время может повторить и обновить клубный рекорд по голевым передачам, которых у него сейчас накопилось 760 за карьеру. До показателя своего бывшего коллеги Никласа Бэкстрема осталось всего лишь два шага (762).
В прошедшей игре против "Монреаля" у столичного клуба забивали Алекс Так (дубль), Иван Мирошниченко, Джордан Кайру и Джастин Холл.
У "Канадиенс" отличились Джош Андерсон (дубль), Лэйн Хатсон и Ник Сузуки.
Благодаря этой победе "Кэпиталз" набрал 8 очков и поднялся на шестое место в Восточной конференции НХЛ.
А на днях легендарный форвард "МЮ" Уэйн Руни нашел минусы в действиях Криштиану Роналду и не одобрил его самовольный уход из сборной Португалии.