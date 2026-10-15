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Спорт

Овечкин оформил вторую голевую передачу в новом сезоне НХЛ

Хоккей Третье Очко Сезона, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 11:30 Фото: Instagram/capitals
Рано утром 15 октября клуб "Вашингтон Кэпиталз" на своей арене переиграл "Монреаль Канадиенз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:4, где российская звезда Александр Овечкин отметился результативным ассистом, сообщает Zakon.kz.

После этой победы в активе 41-летнего форварда стало 3 (1+2) очка после семи игр текущего сезона. Лидер "Вашингтона" пока только набирает ход своих снайперских возможностей и располагается на 248-й строчке рейтинга бомбардиров нынешнего чемпионата.

К тому же Овечкин уже в ближайшее время может повторить и обновить клубный рекорд по голевым передачам, которых у него сейчас накопилось 760 за карьеру. До показателя своего бывшего коллеги Никласа Бэкстрема осталось всего лишь два шага (762).

В прошедшей игре против "Монреаля" у столичного клуба забивали Алекс Так (дубль), Иван Мирошниченко, Джордан Кайру и Джастин Холл.

У "Канадиенс" отличились Джош Андерсон (дубль), Лэйн Хатсон и Ник Сузуки.

Благодаря этой победе "Кэпиталз" набрал 8 очков и поднялся на шестое место в Восточной конференции НХЛ.

А на днях легендарный форвард "МЮ" Уэйн Руни нашел минусы в действиях Криштиану Роналду и не одобрил его самовольный уход из сборной Португалии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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