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Спорт

Результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 07:15 Фото: Instagram/fcbarcelona
15 апреля завершился первый игровой день ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025, сообщает Zakon.kz.

Результаты ответных матчей 1/4 финала:

  • "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Барселона" (Испания) – 3:1;
  • "Астон Вилла" (Англия) – "Пари Сен-Жермен" (Франция) – 3:2.

Первые встречи проходили неделю назад и завершились победами "Барселоны" (4:0) и "ПСЖ" (3:1). Эти команды продолжат выступления в ЛЧ, несмотря на поражения в ответных матчах. "Боруссия" и "Астон Вилла" покинули турнир.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский "Реал", который в финале прошлогоднего розыгрыша обошел дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.

Ранее легенда английского футбола назвал фаворита Лиги чемпионов УЕФА-2025.

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Аксинья Титова
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