Мэр Вашингтона официально утвердила "День Овечкина"

У жителей столицы США Вашингтона одним праздником стало больше. Теперь Днем Алекса Овечкина в главном американском городе утверждено 11 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Данный указ подписала мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, которая утвердила 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина‎.

Thank you, @MayorBowser, for helping to make "Alex Ovechkin Day" a city-wide celebration this past Friday!#Gr8ness pic.twitter.com/a9uX60BMJh — z - Washington Capitals (@Capitals) April 15, 2025

6 апреля лидер "Вашингтона" забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и побил вечный рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). Спустя пять дней прошла официальная церемония празднования этого события.

Как известно, Алекс Овечкин был выбран "Вашингтоном" под первым номером на драфте НХЛ в 2004 году. Спустя год он дебютировал за команду и сразу выиграл приз "Колдер Трофи" как лучший новичок года.

Россиянин является капитаном "Кэпиталс" с 2010 года и внес большой вклад во многие успехи клуба, включая 16 выходов в плей-офф и первый Кубок Стэнли в 2018 году.

39-летний Овечкин считается единственным игроком в истории НХЛ, кто выиграл Кубок Стэнли, а также награды "Конн Смайт", "Арт Росс", "Харт", Тед Линдсей и Морис Ришар. Капитан столичной дружины несколько раз был выбран для участия в Матче звезд НХЛ.

Утром 16 апреля "Ови" набрал 72-е очко в этом сезоне и продлил свою результативную серию до восьми игр.

