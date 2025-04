Кубок Стэнли-2025: "Вашингтон" Овечкина сразится с "Монреалем" Демидова

По мнению болельщиков, это будет противоборство лучшего снайпера НХЛ против восходящей звезды "Канадиенс".

Сможет ли Демидов показать свои зубки Овечкину, покажет время, а его осталось не так много. Первые игры Кубка Стэнли запланированы на 19 апреля.

В итоге к этой минуте пары плей-офф НХЛ в Восточной конференции выглядят следующим образом:

Think you'll be the one with a perfect bracket?! 🤔 Register now ➡️ https://t.co/M437jkieUn The #StanleyCup Playoffs start on April 19 on @NHL_On_TNT , @espn , @Sportsnet and @TVASports ! pic.twitter.com/OPuK0pWnky

В Западной конференции встретятся:

The @CanadiensMTL are back in the #StanleyCup Playoffs for the first time since their run to the 2021 Final, but will host playoff hockey at a full Bell Centre for the first time since 2017.#NHLStats: https://t.co/F7FeUBF6Px pic.twitter.com/giPH5YHpJ1