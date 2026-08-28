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Спорт

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов нового сезона Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Суперкомпьютер Прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2026 17:28 Фото: Instagram/championSleague
Через 10 дней стартуют первые матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27. Со вчерашнего дня многие эксперты и знатоки гадают, кому же достанется заветный трофей в мае будущего года, сообщает Zakon.kz.

В свою очередь Суперкомпьютер уже спрогнозировал итоговое положение команд на групповом этапе Лиги чемпионов после жеребьевки турнира.

Согласно этим подсчетам, немецкая "Бавария" ныне является главным фаворитом на трофей, за ней идут "Арсенал" и ПСЖ, который последние два года никому не отдает титул.

В топ-10 списка претендентов вошли "Манчестер Сити", "Реал", "Интер", "Ливерпуль", "Барселона". "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла".

Также Суперкомпьютер предсказывает восьмерку команд-аутсайдеров, которые не смогут отобраться в весеннюю стадию плей-офф.

Сюда включены: АЕК, "Фейеноорд", "Викинг", "Славию", ЛАСК, "Шахтер", "Слован" и "Сабах".

Как бы ни сложилась судьба этих клубов в турнирной таблице, по прогнозам Суперкомпьютера, они не собираются быть мальчиками для битья и будут биться до конца.

Тем более для некоторых из них это исторический шаг, и они постараются прыгнуть выше головы.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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