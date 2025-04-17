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Спорт

Три футбольных клуба Европы сохранили шансы на "требл" текущего сезона

Футбол Требл Кандидаты, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 16:15 Фото: Instagram/championsleague
Ежегодно специалисты и болельщики футбола в ожидании того момента, когда один из грандов Европы завоюет сразу три титула за сезон, так называемый "требл" – Лигу чемпионов, первенство и Кубок страны, сообщает Zakon.kz.

К данному часу длинный список футбольных клубов сократился до трех после вылета мадридского "Реала" из Лиги чемпионов УЕФА.

Поднять сразу три трофея над головой в ближайшие пару месяцев могут три коллектива: "Интер" (Италия), "Барселона" (Испания) и ПСЖ (Франция). 

Футбол Шансы Требл, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 16:15

Фото: Instagram/championsleague

Если рассуждать о потенциале "Интера", то команда Симоне Индзаги минувшей ночью обыграла "Баварию" и стала полуфиналистом Лиги чемпионов. Во внутреннем чемпионате они лидируют с трехочковым отрывом от "Наполи".

А в Кубке Италии добрались до 1/2 финала, где 23 апреля дома в ответном матче примут "Милан" (1:1).

Вскоре "Интернационале" предстоит встреча с "Барселоной", которая тоже претендует на требл. "Блауграна" ныне лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Плюс в ближайшее время "сине-гранатовые" сыграют в финале Кубка Испании с извечным соперником – "Реалом".

Ну и, конечно же, третий реальный кандидат на требл – французский ПСЖ. Экс-клуб Килиана Мбаппе уверенно движется в Лиге чемпионов и Кубке Франции.

Тем более один трофей они уже завоевали, "золото" Лиги 1 давно перешло в карман парижской дружины. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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