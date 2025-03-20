Ямаль указал на главное противостояние текущего футбольного сезона в Европе

По мнению специалистов, в предстоящие два месяца одной из главных битв на европейской футбольной арене будет сражение двух испанских грандов – "Реала" и "Барселоны". С этим мнением полностью соглашается лидер каталонского коллектива – Ламин Ямаль, сообщает Zakon.kz.

Два титулованных суперклуба ныне ведут сражение по нескольким фронтам в погоне сразу за тремя трофеями: Лиги чемпионов, Ла Лиги и Кубка Испании.

И во всех этих турнирах "блауграна" и "сливочные" имеют хорошие шансы для достижения цели.

"Думаю, победит команда, которая допустит наименьшее количество ошибок. Обе дружины мирового класса, которые редко теряют очки и находятся в хорошей форме. Думаю, "класико" в мае будет очень важным, как и матч на "Метрополитано" против "Атлетико", который провели на днях. Иногда судьба чемпионства решается в матчах, которые неожиданно ускользают от нас. Поэтому "класико" на "Монжуике" может стать ключевым в чемпионате". Игрок "Барселоны" Ламин Ямаль

Помимо испанского чемпионата, есть еще и Лига чемпионов, где "Реал" и "Барса" могут впервые в истории разыграть титул.

"Если будем в финале, мне все равно, кто будет соперником, но если это будет "Мадрид", это сделает матч еще более особенным. Это было бы нечто уникальное, что понравилось бы всем. Лига чемпионов – это самый важный трофей сейчас для любого игрока "Барсы". В конечном итоге наша цель – требл". Ламин Ямаль

В предстоящих играх 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА команда Карло Анчелотти встретится с лондонским "Арсеналом", а подопечные Ханса-Дитера Флика померятся силами с дортмундской "Боруссией".