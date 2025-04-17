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Спорт

Зачем травмированному Карвахалю нужен был скандал с игроком "Арсенала"

Футбол Скандал Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 18:02 Фото: Instagram/dani.carvajal.2
В ночь на 17 апреля надолго вышедший из строя защитник мадридского "Реала" Даниель Карвахаль и игрок "Арсенала" Букайо Сака устроили разборки в перерыве четвертьфинального матча Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание As, Карвахалю грозит дисквалификация на уровне будущих игр Лиги чемпионов, за устроенный инцидент с Букайо Сака.

В перерыве матча Даниель, который сейчас восстанавливается после долгой травмы колена, решил поспорить с Сака у входа в подтрибунное помещение. В один миг защитник "сливочных" схватил футболиста "Арсенала" за шею сзади и высказался в его адрес.

Футбол Скандал Карвахаль, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 18:02

Фото: Instagram/arsenal

По некоторой версии Карвахалю не понравилась неудачная попытка Сака исполнить паненкой пенальти в первом тайме в ворота Тибо Куртуа.

Теперь в случае, если арбитр прошедшего матча Франсуа Летексье официально зафиксирует этот факт некорректного поведения защитника "сливочных", то УЕФА может дисквалифицировать Карвахаля на срок до четырех матчей:

  • на одну игру за выход в техническую зону "Реала".
  • на три игры за нападение на игрока другой команды.

Как уже известно, в ночь на 17 апреля королевский клуб дома проиграл "Арсеналу" в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:2 и вылетел из турнира.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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