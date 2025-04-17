Зачем травмированному Карвахалю нужен был скандал с игроком "Арсенала"
Как пишет издание As, Карвахалю грозит дисквалификация на уровне будущих игр Лиги чемпионов, за устроенный инцидент с Букайо Сака.
В перерыве матча Даниель, который сейчас восстанавливается после долгой травмы колена, решил поспорить с Сака у входа в подтрибунное помещение. В один миг защитник "сливочных" схватил футболиста "Арсенала" за шею сзади и высказался в его адрес.
Фото: Instagram/arsenal
По некоторой версии Карвахалю не понравилась неудачная попытка Сака исполнить паненкой пенальти в первом тайме в ворота Тибо Куртуа.
Теперь в случае, если арбитр прошедшего матча Франсуа Летексье официально зафиксирует этот факт некорректного поведения защитника "сливочных", то УЕФА может дисквалифицировать Карвахаля на срок до четырех матчей:
- на одну игру за выход в техническую зону "Реала".
- на три игры за нападение на игрока другой команды.
Как уже известно, в ночь на 17 апреля королевский клуб дома проиграл "Арсеналу" в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА со счетом 1:2 и вылетел из турнира.