#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Спорт

Перед матчем "Арсенал" – "Атлетико" разразился скандал из-за душа

Футбол Жалоба Душ, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 13:05 Фото: Instagram/atleticodemadrid
В ночь на 22 октября в Лондоне состоится матч Лиги чемпионов УЕФА, где "Арсенал" примет мадридский "Атлетико". В преддверии этой встречи игроки гостевой команды не смогли принять душ после тренировки из-за отсутствия горячей воды на стадионе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Marca, разгневанная администрация мадридского клуба уже пожаловалась в адрес УЕФА на отсутствие горячей воды на знаменитой английской арене "Эмирейтс".

"Матрасники" не могут понять, почему на таком современном стадионе не созданы элементарные удобства накануне матча важного турнира.

Вопрос с душем не решался до определенного времени, пока срочно не вмешались представители испанского коллектива.

Вскоре "канониры" признали свою ошибку, решили технический сбой с горячей водой и принесли официальные извинения. Но все же временно подпортили нервы игрокам "Атлетико".

Кто знает, было ли это специально подстроено или действительно технические неполадки. Такие футбольные хитрости уже вошли в моду перед ответственными играми во всем мире.

Подобные методы начали использовать недавно и казахстанские фанаты, что произошло в ночь на 15 июля, до начала поединка "Кайрат" – "Олимпия" (Словения), в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Как прошла тренировка "Кайрата" и "Пафоса" перед важным матчем в Алматы
13:32, Сегодня
Как прошла тренировка "Кайрата" и "Пафоса" перед важным матчем в Алматы
Зачем травмированному Карвахалю нужен был скандал с игроком "Арсенала"
18:02, 17 апреля 2025
Зачем травмированному Карвахалю нужен был скандал с игроком "Арсенала"
"Арсенал" сыграл вничью с ПСВ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
03:54, 13 марта 2025
"Арсенал" сыграл вничью с ПСВ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: