Перед матчем "Арсенал" – "Атлетико" разразился скандал из-за душа

В ночь на 22 октября в Лондоне состоится матч Лиги чемпионов УЕФА, где "Арсенал" примет мадридский "Атлетико". В преддверии этой встречи игроки гостевой команды не смогли принять душ после тренировки из-за отсутствия горячей воды на стадионе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Marca, разгневанная администрация мадридского клуба уже пожаловалась в адрес УЕФА на отсутствие горячей воды на знаменитой английской арене "Эмирейтс".

"Матрасники" не могут понять, почему на таком современном стадионе не созданы элементарные удобства накануне матча важного турнира.

Вопрос с душем не решался до определенного времени, пока срочно не вмешались представители испанского коллектива.

Вскоре "канониры" признали свою ошибку, решили технический сбой с горячей водой и принесли официальные извинения. Но все же временно подпортили нервы игрокам "Атлетико".

Кто знает, было ли это специально подстроено или действительно технические неполадки. Такие футбольные хитрости уже вошли в моду перед ответственными играми во всем мире.

Подобные методы начали использовать недавно и казахстанские фанаты, что произошло в ночь на 15 июля, до начала поединка "Кайрат" – "Олимпия" (Словения), в рамках Лиги чемпионов УЕФА.