Лига конференций-2024: итоги матчей стадии четвертьфинала

В ночь на 19 апреля прошли ответные поединки 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, по итогам которых определились четыре команды, которые продолжат спор за трофей данного турнира, сообщает Zakon.kz.

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Как передает официальный сайт UEFA, будущими участники полуфинала Лиги конференций стали "Фиорентина" (Италия), "Брюгге" (Бельгия), "Астон Вилла" (Англия) и "Олимпиакос" (Греция).

Далее путевки в финал ЛК-2024 между собой разыграют:

"Фиорентина" – "Брюгге".

"Астон Вилла" – "Олимпиакос".

Первые матчи пройдут 2 мая, а ответные – 9 мая.

Здесь необходимо отметить, что "Астон Вилла" осталась единственным представителем АПЛ в нынешнем сезоне еврокубков. Все клубы Англии, кроме "львов", вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На стадии 1/4 финала ЛЧ проиграли "МанСити" и "Арсенал". А в Лиге Европы прекратили борьбу "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

Финальный матч Лиги конференций сезона 2023/24 состоится 29 мая в столице Греции – Афинах.