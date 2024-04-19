Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лига конференций-2024: итоги матчей стадии четвертьфинала

Футбол Матчи 1/4 финала , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 09:42 Фото: Instagram/avfcofficial
В ночь на 19 апреля прошли ответные поединки 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, по итогам которых определились четыре команды, которые продолжат спор за трофей данного турнира, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как передает официальный сайт UEFA, будущими участники полуфинала Лиги конференций стали "Фиорентина" (Италия), "Брюгге" (Бельгия), "Астон Вилла" (Англия) и "Олимпиакос" (Греция).

Далее путевки в финал ЛК-2024 между собой разыграют:

"Фиорентина" – "Брюгге".

"Астон Вилла" – "Олимпиакос".

Первые матчи пройдут 2 мая, а ответные – 9 мая.

Здесь необходимо отметить, что "Астон Вилла" осталась единственным представителем АПЛ в нынешнем сезоне еврокубков. Все клубы Англии, кроме "львов", вылетели из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На стадии 1/4 финала ЛЧ проиграли "МанСити" и "Арсенал". А в Лиге Европы прекратили борьбу "Ливерпуль" и "Вест Хэм".

Финальный матч Лиги конференций сезона 2023/24 состоится 29 мая в столице Греции – Афинах.

Читайте также

Париж-2024: гребцы завоевали для Казахстана 34-ю лицензию на Олимпиаду
Париж-2024: гребцы завоевали для Казахстана 34-ю лицензию на Олимпиаду
Лига Европы: стали известны полуфиналисты
Лига Европы: стали известны все полуфиналисты
ставки на спорт
"Байер" в погоне за новым трофеем
Куандык Шынасилов
Манчестер сити Лига Чемпионов УЕФА Ливерпуль 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: