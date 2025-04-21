Каратистка Молдир Жанбырбай победила на турнире в Египте

20 апреля казахстанская спортсменка Молдир Жанбырбай стала чемпионкой престижного турнира K-1 в Каире, сообщает Zakon.kz.

В решающем поединке в категории до 50 кг (кумитэ) она одержала волевую победу над хорваткой Эммой Сгарделли, вырвав победу в последние мгновения финала.

Молдир Жанбырбай – одна из самых титулованных каратисток Казахстана, которая неоднократно поднималась на пьедесталы национальных и международных соревнований. Молдир является многократной победительницей чемпионатов Казахстана и трехкратной чемпионкой Азии (2013, 2017, 2018).

Фото: Instagram/kaz_karateofficial

Другая казахстанка Асель Канай завоевала на этом турнире серебряную медаль.