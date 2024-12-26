Алип почти догнал Зайнутдинова по стоимости на трансферном рынке

25 декабря вышел в свет обновленный рейтинг самых дорогостоящих футболистов планеты, что коснулось и представителей сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Исходя из свежего списка Transfermarkt World, среди казахстанских игроков изменения в цене коснулись только троих. Это лидеры нашей сборной – Нуралы Алип, Бахтиер Зайнутдинов и Абат Айымбетов.

Сразу надо отметить, что в этой тройке повысилась цена лишь у одного казахстанца – защитника питерского "Зенита" Нуралы Алипа, которого сейчас оценивают в 3,50 млн евро.

25-летний футболист за полгода подорожал на полмиллиона.

Фото: Instagram/aimbetov9507

Самый дорогостоящий игрок Казахстана, представитель турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов, за последний год существенно потерял в стоимости.

Уроженец Тараза, за которого ранее давали 6,5 млн евро, сейчас на футбольном рынке стоит 3,70 млн.

Еще один наш форвард, выступающий в турецком первенстве за "Адана Демирспор" Абат Айымбетов, с каждым разом падает в цене. На данный момент его оценивают в 500 000 евро.

Несмотря на понижение своей стоимости, Абат в последнее время является одним из забивных нападающих своего клуба, отмечаясь важными голами.