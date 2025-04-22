Два гола Овечкина принесли победу "Вашингтону" на старте Кубка Стэнли

Утром 22 апреля капитан "Вашингтон Кэпиталз" забросил две шайбы, включая победную в овертайме, в первом домашнем матче стартового раунда Кубка Стэнли-2025 против "Монреаль Канадиенз". Плюс россиянин отметился голевым пасом, сообщает Zakon.kz.

Александр Овечкин набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой стартового матча серии с "Канадиенз". А его команда одержала нелегкую победу со счетом 3:2 в овертайме.

Гол в овертайме стал для 39-летнего россиянина первым за всю карьеру в НХЛ.

В итоге лидер столичного коллектива забил свой 970-й гол в Лиге, учитывая поединки плей-офф. До рекорда Уэйна Гретцки нужно накопить еще 46 шайб.

Чтобы добраться до рекорда легендарного канадца по голам в плей-офф, Александру необходимо сначала "закрыть" результаты еще минимум 10 хоккеистов, которые стоят выше него.

Сейчас российский форвард делит 13-е место в истории НХЛ по забитым шайбам в плей-офф с Джо Павелски, у них по 74 взятия ворот. Выше них располагается великий Марио Лемье (76).

За пару дней до встречи с "Монреалем" Александр Овечкин озвучил амбициозную цель "Вашингтона" в Кубке Стэнли-2025.