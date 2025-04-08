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Спорт

Определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина-2025

Хоккей Плей-офф КХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 22:28 Фото: photo.khl.ru
Вечером 8 апреля завершился самый последний матч 1/8 финала Кубка Гагарина, по итогам которого "Салават Юлаев" завоевал путевку во второй раунд соревнований. Уфимский клуб вошел в список восьми команд, которые поспорят за выход в полуфинал турнира, сообщает Zakon.kz.

"Салават Юлаев" в седьмом решающем матче на своей арене переиграл "Сибирь" из Новосибирска со счетом 2:1 и прошел во второй раунд Кубка Гагарина (серия 4-3).

Авторами победных шайб у хозяев льда стали Деннис Ян и Скотт Уилсон. У гостей единственный гол забил Тэйлор Бек.

Тем самым к этой минуте уже сформированы все пары второго раунда плей-офф КХЛ.

  • "Локомотив" (1) – "Авангард" (6).
  • "Салават Юлаев" (2) – "Спартак" (3).
  • "Трактор" (1) – "Динамо" Минск (4).
  • "Динамо" Москва (2) – "Ак Барс" (5).

Первые игры запланированы на 11 и 12 апреля.

Пока хоккейные болельщики взяли небольшой тайм-аут, футбольные фанаты готовятся к первым баталиям Лиги чемпионов УЕФА, которые начнутся через считаные минуты.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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