Определились все участники четвертьфинала Кубка Гагарина-2025

Вечером 8 апреля завершился самый последний матч 1/8 финала Кубка Гагарина, по итогам которого "Салават Юлаев" завоевал путевку во второй раунд соревнований. Уфимский клуб вошел в список восьми команд, которые поспорят за выход в полуфинал турнира, сообщает Zakon.kz.

"Салават Юлаев" в седьмом решающем матче на своей арене переиграл "Сибирь" из Новосибирска со счетом 2:1 и прошел во второй раунд Кубка Гагарина (серия 4-3).

Авторами победных шайб у хозяев льда стали Деннис Ян и Скотт Уилсон. У гостей единственный гол забил Тэйлор Бек.

Тем самым к этой минуте уже сформированы все пары второго раунда плей-офф КХЛ.

"Локомотив" (1) – "Авангард" (6).

"Салават Юлаев" (2) – "Спартак" (3).

"Трактор" (1) – "Динамо" Минск (4).

"Динамо" Москва (2) – "Ак Барс" (5).

Первые игры запланированы на 11 и 12 апреля.

Пока хоккейные болельщики взяли небольшой тайм-аут, футбольные фанаты готовятся к первым баталиям Лиги чемпионов УЕФА, которые начнутся через считаные минуты.