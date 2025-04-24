Матч "Экибастуза" и "Актобе" обернулся дракой футболистов

Фото: Instagram/fcaktobe_official

В третьем туре Первой лиги Казахстана "Экибастуз" упустил победу в матче против молодежки "Актобе" со счетом 3:3, но это не все его итоги, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, на 63-й минуте встречи при счете 3:2 полузащитник гостей Алишер Кенжегулов грубо сыграл против вратаря хозяев. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Match.kz (@match.kz_) За партнера вступился Аслан Сулейменов, который оттолкнул Кенжегулова. Так между футболистами завязалась массовая потасовка. В итоге у "Экибастуза" был удален Аслан Сулейменов, а у гостей – Алишер Кенжегулов. Ранее сообщалось, что УЕФА может внести изменения в новый формат Лиги чемпионов.

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