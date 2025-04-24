Матч "Экибастуза" и "Актобе" обернулся дракой футболистов
Фото: Instagram/fcaktobe_official
В третьем туре Первой лиги Казахстана "Экибастуз" упустил победу в матче против молодежки "Актобе" со счетом 3:3, но это не все его итоги, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, на 63-й минуте встречи при счете 3:2 полузащитник гостей Алишер Кенжегулов грубо сыграл против вратаря хозяев.
За партнера вступился Аслан Сулейменов, который оттолкнул Кенжегулова. Так между футболистами завязалась массовая потасовка.
В итоге у "Экибастуза" был удален Аслан Сулейменов, а у гостей – Алишер Кенжегулов.
Ранее сообщалось, что УЕФА может внести изменения в новый формат Лиги чемпионов.
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