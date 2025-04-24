УЕФА может внести изменения в новый формат Лиги чемпионов

УЕФА рассматривает возможность внесения нескольких изменений в новый формат Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Спорт-Экспресс, УЕФА может отменить дополнительное время в матчах плей-офф. Кроме того, восьми лучшим клубам по итогам общего этапа могут предоставить право проводить ответные матчи плей-офф на своем поле.

С сезона-2024/25 общий этап заменил групповой турнир Лиги чемпионов. Вместо 32 команд в нем принимают участие 36, которые образуют единую таблицу.

Каждая команда проводит по 8 матчей, в результате чего первая восьмерка таблицы выходит напрямую в 1/8 финала турнира, а еще 16 клубов играют в стыковом раунде плей-офф.

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