#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
517.16
588.48
6.23
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
517.16
588.48
6.23
Спорт

У спрятавшегося футболиста сборной Люксембурга украли жену и ребенка

Футбол Похищение Жены Ребенка , фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 11:05 Фото: Instagram/emelexistas
На днях неизвестные преступники ворвались в дом защитника эквадорского клуба "Эмелек" Джексона Родригеса. Не найдя самого игрока, они забрали его жену и пятилетнего сына, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба ФК "Эмелек", по словам Родригеса, он скрывался от преступников, так как те специально разыскивали его. Джексон спрятался под кроватью, услышав, что дверь его квартиры ломают.

Не найдя футболиста, нападавшие похитили его близких, а также забрали ценные вещи и деньги.

Инцидент произошел в доме, который расположен к северу от Гуаякиля, где было введено чрезвычайное положение на фоне роста активности преступных группировок.

Власти сейчас работают над установлением местонахождения жертв и виновных.

26-летний Джексон Родригес родился в Португалии и играет за национальную сборную Люксембурга. Стал первым футболистом из этой страны, кто сыграл на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Между тем на днях главный тренер ФК "Жетысу" Самат Смаков был серьезно наказан за оскорбление казахстанских футбольных чиновников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Месси не спас свою команду в первом матче полуфинала Кубка чемпионов
Спорт
11:45, Сегодня
Месси не спас свою команду в первом матче полуфинала Кубка чемпионов
Кубок Испании: где смотреть финальный матч "Барселона" – "Реал" в Казахстане
Спорт
11:24, Сегодня
Кубок Испании: где смотреть финальный матч "Барселона" – "Реал" в Казахстане
"Болонья" спустя полвека снова пробилась в финал Кубка Италии по футболу
Спорт
10:10, Сегодня
"Болонья" спустя полвека снова пробилась в финал Кубка Италии по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: