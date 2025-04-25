У спрятавшегося футболиста сборной Люксембурга украли жену и ребенка

На днях неизвестные преступники ворвались в дом защитника эквадорского клуба "Эмелек" Джексона Родригеса. Не найдя самого игрока, они забрали его жену и пятилетнего сына, сообщает Zakon.kz.

Как информирует пресс-служба ФК "Эмелек", по словам Родригеса, он скрывался от преступников, так как те специально разыскивали его. Джексон спрятался под кроватью, услышав, что дверь его квартиры ломают.

Не найдя футболиста, нападавшие похитили его близких, а также забрали ценные вещи и деньги.

Инцидент произошел в доме, который расположен к северу от Гуаякиля, где было введено чрезвычайное положение на фоне роста активности преступных группировок.

Власти сейчас работают над установлением местонахождения жертв и виновных.

26-летний Джексон Родригес родился в Португалии и играет за национальную сборную Люксембурга. Стал первым футболистом из этой страны, кто сыграл на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Между тем на днях главный тренер ФК "Жетысу" Самат Смаков был серьезно наказан за оскорбление казахстанских футбольных чиновников.