"Торонто" стремительно рвется во второй раунд Кубка Стэнли-2025

Всего лишь шесть дней назад стартовали игры очередного сезона Кубка Стэнли, но уже к этому часу одна из команд стучится в двери второго раунда состязаний, сообщает Zakon.kz.

Канадский профессиональный клуб "Торонто Мейпл Ливз" уже ведет 3:0 в серии с "Оттавой Сенаторз". Третья подряд победа была одержана "листьями" утром 25 апреля.

Подопечные Крейга Беруби переиграли соперника на их же льду со счетом 3:2 в овертайме.

В предыдущих двух играх успех был также на стороне "сине-белых". Поединки, которые проходили в Торонто, завершились победой 6:2 и 3:2 (ОТ).

Тем самым "Мейпл Ливз" 27-го апреля досрочно могут забронировать себе место в четвертьфинале Кубка Стэнли, если обыграют "Оттаву" на выезде, в четвертом матче серии.

Неплохую заявку на выход во второй круг этих соревнований обеспечили "Флорида" и "Вашингтон".

"Пантеры" ведут 2:0 в серии с "Тампой", а "Кэпиталз" с аналогичным результатом идет пока впереди в сражении с "Монреалем".