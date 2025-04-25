"Торонто" стремительно рвется во второй раунд Кубка Стэнли-2025
Канадский профессиональный клуб "Торонто Мейпл Ливз" уже ведет 3:0 в серии с "Оттавой Сенаторз". Третья подряд победа была одержана "листьями" утром 25 апреля.
Подопечные Крейга Беруби переиграли соперника на их же льду со счетом 3:2 в овертайме.
В предыдущих двух играх успех был также на стороне "сине-белых". Поединки, которые проходили в Торонто, завершились победой 6:2 и 3:2 (ОТ).
Тем самым "Мейпл Ливз" 27-го апреля досрочно могут забронировать себе место в четвертьфинале Кубка Стэнли, если обыграют "Оттаву" на выезде, в четвертом матче серии.
Неплохую заявку на выход во второй круг этих соревнований обеспечили "Флорида" и "Вашингтон".
"Пантеры" ведут 2:0 в серии с "Тампой", а "Кэпиталз" с аналогичным результатом идет пока впереди в сражении с "Монреалем".