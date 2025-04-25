Президент УЕФА о 16-летнем Дастане Сатпаеве: Он может стать звездой

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин 25 апреля 2025 года прокомментировал трансфер казахстанского футболиста Дастана Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

По словам Чеферина, он слышал много хорошего о 16-летнем Дастане от представителей "Челси".

"Думаю, с удачей он может стать звездой", – заявил президент УЕФА, отвечая на вопрос журналиста Адиля Балтабаева.

Также Александер высказался об уровне казахстанского футбола.

Ранее в Акорде президента УЕФА Александера Чеферина принял Касым-Жомарт Токаев. Во время встречи глава государства высоко оценил поддержку и внимание, оказываемые УЕФА стране.