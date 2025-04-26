#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
515.03
584.82
6.24
Спорт

18-летняя чемпионка Франции погибла во время тренировки

Горнолыжный спорт Смерть Девушки, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 09:02 Фото: Instagram/fisalpine
Талантливая французская горнолыжница Марго Симон скончалась в результате несчастного случая, который произошел на тренировке в знаменитом комплексе Валь-д’Изер, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространила пресс-служба Международной федерации горнолыжного спорта. 18-летняя спортсменка скончалась 24 апреля во время тренировочного процесса перед серьезными соревнованиями.

"С большой грустью сообщаем о гибели талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая во время катания на лыжах. Врач скорой помощи немедленно вмешался после этого трагического случая, однако реанимировать ее не удалось". Заявление администрации курорта Валь-д-Изер

Обстоятельствами трагедии сейчас занимается полиция. Месяц назад Марго Симон выиграла юниорский чемпионат Франции в слаломе.

Она также заняла 20-е место на последнем чемпионате мира среди юниоров по слалому.

Это не первая потеря в мире горнолыжного спорта. Полгода назад 19-летняя итальянка Матильда Лоренци умерла после падения на склоне горы во время тренировочных занятий.  

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Овечкин забил третью шайбу в текущем сезоне Кубка Стэнли
Спорт
08:28, Сегодня
Овечкин забил третью шайбу в текущем сезоне Кубка Стэнли
Жанибек Алимханулы снова вызвал на бой Альвареса
Спорт
08:26, Сегодня
Жанибек Алимханулы снова вызвал на бой Альвареса
Три казахстанских гимнаста покорили судей в финале Кубка в Египте
Спорт
06:20, Сегодня
Три казахстанских гимнаста покорили судей в финале Кубка в Египте
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: