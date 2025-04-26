18-летняя чемпионка Франции погибла во время тренировки

Талантливая французская горнолыжница Марго Симон скончалась в результате несчастного случая, который произошел на тренировке в знаменитом комплексе Валь-д’Изер, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию распространила пресс-служба Международной федерации горнолыжного спорта. 18-летняя спортсменка скончалась 24 апреля во время тренировочного процесса перед серьезными соревнованиями.

"С большой грустью сообщаем о гибели талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая во время катания на лыжах. Врач скорой помощи немедленно вмешался после этого трагического случая, однако реанимировать ее не удалось". Заявление администрации курорта Валь-д-Изер

Обстоятельствами трагедии сейчас занимается полиция. Месяц назад Марго Симон выиграла юниорский чемпионат Франции в слаломе.

Она также заняла 20-е место на последнем чемпионате мира среди юниоров по слалому.

Это не первая потеря в мире горнолыжного спорта. Полгода назад 19-летняя итальянка Матильда Лоренци умерла после падения на склоне горы во время тренировочных занятий.