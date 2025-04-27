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Спорт

В Астане легенды мирового футбола посадили деревья

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2025 06:06 Фото: Zakon.kz
Легенды футбола Кристиан Дзаккардо, Дуглас Майкон посадили саженцы на территории столичного ботанического сада, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло в рамках масштабной экологической акции "Таза Қазақстан", передает телеканал "24 kz". Участники "Матча легенд", который прошел между ветеранами казахстанского и мирового футбола в Астане 25 апреля, с удовольствием поделились эмоциями.

"Когда мы вновь вернемся сюда, хотелось бы увидеть еще больше деревьев, еще больше природы вокруг", – сказал Кристиан Дзаккардо.

Его коллега Дуглас Майкон отметил, что это его первый визит в Казахстан.

"Принять участие в таком мероприятии для меня было настоящим удовольствием. Спасибо всем, надеюсь, мы еще вернемся и увидим город ещё более зеленым", – отметил он.

Минувшей ночью в испанской Севилье завершился финал Кубка Испании, где "Барселона" противостояла мадридскому "Реалу".

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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