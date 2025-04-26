Овечкин забил третью шайбу в текущем сезоне Кубка Стэнли

Рано утром 26 апреля в канадском Монреале прошел третий матч серии 1/8 финала Кубка Стэнли между "Канадиенз" и "Вашингтоном", где хозяева льда сумели переиграть соперника со счетом 6:3, сообщает Zakon.kz.

Одну из шайб у проигравших забросил российский форвард Александр Овечкин, для которого это третий гол в текущем плей-офф НХЛ.

Результативное действие капитана "Вашингтона" не помогло его команде, они уступили в третьем матче серии с "Монреалем" – 3:6.

А канадская дружина сократила отставание в данном противостоянии – 2:1 – по-прежнему впереди столичный коллектив.

Четвертый матч в этом сражении также пройдет на арене Монреаля 28 апреля. Что касается Овечкина, то он после трех игр Кубка Стэнли-2025 набрал 4 (3+1) очка.

39-летний россиянин к этому часу все еще находится в топ-5 лучших снайперов текущих состязаний.