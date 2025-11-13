Бывший наставник "Реала" заступился за нынешнего и ответил критикам

Прославленный итальянский специалист Карло Анчелотти, который заслужил 15 трофеев, работая во главе самого титулованного клуба планеты – "Реала", на днях дал эксклюзивное интервью, где в основном рассказал о своей бывшей команде, сообщает Zakon.kz.

66-летний наставник, который ныне является главным тренером сборной Бразилии в частности высказался про последние результаты королевского клуба и дал оценку работе Хаби Алонсо, пришедшего на его замену.

По мнению Анчелотти, результаты "Мадрида" пока впечатляют, тем более новый тренер только недавно начал свою работу здесь.

"Не могу давать ему советов, смотрю все матчи "Реала", потому что здесь играют мои бразильцы. Они выиграли почти все матчи, но, к сожалению, в футболе невозможно всегда побеждать. Иногда приходится играть вничью. Ничью здесь считают уже кризисом, без шуток, нужно привыкнуть к этому. Они лидируют в чемпионате и входят в восьмерку лучших в Лиге чемпионов УЕФА, чего еще хотите от Хаби. Вижу крепкую команду, особенно в обороне и очень сильную в атаке. Мбаппе играет очень хорошо и Беллингем вернулся. Думаю, Хаби без проблем справится". Карло Анчелотти

Алонсо подвергся критике общественности, после того как его подопечные не выиграли в двух последних матчах подряд.

Сначала "сливочные" проиграли "Ливерпулю" (0:1) в Лиге чемпионов УЕФА. Затем мадридский клуб сыграл вничью с "Райо Вальекано" (0:0) в Ла Лиге.