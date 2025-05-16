"Каролина" обыграла "Вашингтон" и стала вторым полуфиналистом Кубка Стэнли

16 мая хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" не смог пройти стадию второго раунда Кубка Стэнли-2025, проиграв "Каролине Харрикейнз" в общей серии со счетом 1:4, сообщает Zakon.kz.

Подопечные Спенсера Карбери дома уступили "Каролине" (1:3) в рамках пятого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Проиграв третью игру подряд, столичный коллектив во главе со своим лидером Александром Овечкиным выбывает из нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли (1:4 в серии).

В свою очередь хоккеисты "Кейнз" пробились в финал Восточной конференции второй раз за последние три сезона. Теперь команда Рода Бриндамора встретится с победителем пары "Торонто" – "Флорида".

Днем ранее первым полуфиналистом Кубка Стэнли-2025 стал "Эдмонтон Ойлерз".