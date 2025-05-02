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Спорт

"Манчестер Юнайтед" лидирует по уникальным достижениям в еврокубках

Футбол Беспроигрышная Серия, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 11:30 Фото: Instagram/manchesterunited
Знаменитый британский футбольный клуб "МЮ" остается единственной командой, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне еврокубков. У подопечных Рубена Аморима восемь побед и пять ничьих в нынешней Лиге Европы, сообщает Zakon.kz.

"Красные дьяволы" продолжили свою положительную статистику после того, как в ночь на 2 мая разгромили на выезде испанский "Атлетик" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы УЕФА – 3:0.

После гостевого успеха "манкунианцы" довели свою беспроигрышную серию до восьми побед и пяти ничьих в текущем розыгрыше Лиги Европы. 

Остальные участники еврокубков проиграли как минимум один матч в этом сезоне.

Перед выездом в Испанию "Манчестер Юнайтед" отметился очередным чудо-спасением на 96-й минуте матча АПЛ против "Борнмута". 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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