16-летний Дастан Сатпаев стал лидером списка снайперов КПЛ-2025

3 мая прошли матчи первого игрового дня седьмого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. В одной из этих встреч дублем отметился талантливый форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев, что позволило ему выйти на первое место списка снайперов турнира, сообщает Zakon.kz.

16-летний игрок забил два решающих гола в ворота команды "Улытау" из Жезказгана в рамках матча седьмого тура КПЛ-2025.

Сатпаев открыл счет на 30-й минуте гостевого поединка, а затем на 68-й минуте оформил победный мяч. Помимо него, за "Кайрат" результативными действиями отметились Александр Мартынович и Георгий Зария.

В итоге у алматинской дружины в копилке появилась выездная победа – 4:1. Отметим, что они все еще занимают первое место в турнирной таблице.

Что касается Дастана Сатпаева, то он после двух голов в ворота "Улытау" возглавил рейтинг снайперов казахстанского чемпионата. В его активе шесть голов.

Форвард "Кайрата" сравнялся с прежним лидером этой номинации – Марином Томасовым из "Астаны".

В первый игровой день седьмого тура КПЛ-2025 состоялись еще три встречи, где были зафиксированы следующие результаты:

"Женис" – "Актобе" – 0:1,

"Атырау" – "Ордабасы" – 1:2,

"Туран" – "Жетысу" – 0:0.

Остальные три игры текущего тура пройдут 4 мая, где болельщики увидят противостояния: "Кайсар" – "Астана", "Елимай" – "Окжетпес" и "Тобол" – "Кызылжар".

Тем временем наши фанаты футзала с нетерпением ждут главного матча "Финала четырех" Лиги чемпионов УЕФА-2025. Там 4 мая сойдутся алматинский "Кайрат" и испанская "Пальма", начало – в 23:00 по казахстанскому времени.