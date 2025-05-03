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Спорт

16-летний Дастан Сатпаев стал лидером списка снайперов КПЛ-2025

Футбол Лучший Снайпер, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 21:24 Фото: telegram/fc_kairat
3 мая прошли матчи первого игрового дня седьмого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. В одной из этих встреч дублем отметился талантливый форвард "Кайрата" Дастан Сатпаев, что позволило ему выйти на первое место списка снайперов турнира, сообщает Zakon.kz.

16-летний игрок забил два решающих гола в ворота команды "Улытау" из Жезказгана в рамках матча седьмого тура КПЛ-2025.

Сатпаев открыл счет на 30-й минуте гостевого поединка, а затем на 68-й минуте оформил победный мяч. Помимо него, за "Кайрат" результативными действиями отметились Александр Мартынович и Георгий Зария.

В итоге у алматинской дружины в копилке появилась выездная победа – 4:1. Отметим, что они все еще занимают первое место в турнирной таблице.

  

Что касается Дастана Сатпаева, то он после двух голов в ворота "Улытау" возглавил рейтинг снайперов казахстанского чемпионата. В его активе шесть голов. 

Форвард "Кайрата" сравнялся с прежним лидером этой номинации – Марином Томасовым из "Астаны".  

В первый игровой день седьмого тура КПЛ-2025 состоялись еще три встречи, где были зафиксированы следующие результаты:

  • "Женис" – "Актобе" – 0:1,
  • "Атырау" – "Ордабасы" – 1:2,
  • "Туран" – "Жетысу" – 0:0.

Остальные три игры текущего тура пройдут 4 мая, где болельщики увидят противостояния: "Кайсар" – "Астана", "Елимай" – "Окжетпес" и "Тобол" – "Кызылжар".   

Тем временем наши фанаты футзала с нетерпением ждут главного матча "Финала четырех" Лиги чемпионов УЕФА-2025. Там 4 мая сойдутся алматинский "Кайрат" и испанская "Пальма", начало – в 23:00 по казахстанскому времени.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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