16-летний Дастан Сатпаев спас "Кайрат" от поражения в матче с "Астаной"
Хозяева поля окрыли счет в этом поединке в конце первого тайма, когда отличился Марин Томасов с паса Алекса Амановича.
Во второй половине матча преимущество гостей было подавляющим, в одном их которых своим шансом воспользовался молодой талант "Кайрата" и будущий игрок "Челси" – Дастан Сатпаев.
16-летний нападающий на 67-ой минуте встречи восстановил равновесие и поставил окончательную точку в противостоянии двух главных фаворитов на "золото" КПЛ-2025.
Вырвать победу для своих команд на последних минутах могли Валерий Громыко ("Кайрат") и Нурали Жаксылык ("Астана"). Но удары этих игроков пришлись в штангу ворот соперников и в итоге 1:1.
2 марта также прошли три матча КПЛ-2025:
- "Кайсар" – "Женис" 0:0.
- "Туран" – "Окжетпес" 2:0.
- "Кызылжар" – "Жетысу" 1:1.
Таким образом, по итогам двух игровых дней казахстанского первенства на первой строчке стоит "Тобол", которых 1 марта переиграл жезказганский "Улытау" – 2:0.
Одинаковые количество очков (3) с костанайцами имеют еще две команды, "Туран" и "Атырау".