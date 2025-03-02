16-летний Дастан Сатпаев спас "Кайрат" от поражения в матче с "Астаной"

2 марта завершились все матчи стартового тура казахстанского чемпионата по футболу среди команд Премьер-лиги, в заключительном поединке которого "Кайрат" сумел уйти от выездного поражения с "Астаной" – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля окрыли счет в этом поединке в конце первого тайма, когда отличился Марин Томасов с паса Алекса Амановича.

Во второй половине матча преимущество гостей было подавляющим, в одном их которых своим шансом воспользовался молодой талант "Кайрата" и будущий игрок "Челси" – Дастан Сатпаев.

16-летний нападающий на 67-ой минуте встречи восстановил равновесие и поставил окончательную точку в противостоянии двух главных фаворитов на "золото" КПЛ-2025.

Вырвать победу для своих команд на последних минутах могли Валерий Громыко ("Кайрат") и Нурали Жаксылык ("Астана"). Но удары этих игроков пришлись в штангу ворот соперников и в итоге 1:1.

2 марта также прошли три матча КПЛ-2025:

"Кайсар" – "Женис" 0:0.

"Туран" – "Окжетпес" 2:0.

"Кызылжар" – "Жетысу" 1:1.

Таким образом, по итогам двух игровых дней казахстанского первенства на первой строчке стоит "Тобол", которых 1 марта переиграл жезказганский "Улытау" – 2:0.

Одинаковые количество очков (3) с костанайцами имеют еще две команды, "Туран" и "Атырау".