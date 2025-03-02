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Спорт

16-летний Дастан Сатпаев спас "Кайрат" от поражения в матче с "Астаной"

Футбол Гол Астана, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2025 20:34 Фото: Instagram/f.c.kairat
2 марта завершились все матчи стартового тура казахстанского чемпионата по футболу среди команд Премьер-лиги, в заключительном поединке которого "Кайрат" сумел уйти от выездного поражения с "Астаной" – 1:1, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля окрыли счет в этом поединке в конце первого тайма, когда отличился Марин Томасов с паса Алекса Амановича.

Во второй половине матча преимущество гостей было подавляющим, в одном их которых своим шансом воспользовался молодой талант "Кайрата" и будущий игрок "Челси" – Дастан Сатпаев.

16-летний нападающий на 67-ой минуте встречи восстановил равновесие и поставил окончательную точку в противостоянии двух главных фаворитов на "золото" КПЛ-2025.

Вырвать победу для своих команд на последних минутах могли Валерий Громыко ("Кайрат") и Нурали Жаксылык ("Астана"). Но удары этих игроков пришлись в штангу ворот соперников и в итоге 1:1.

2 марта также прошли три матча КПЛ-2025:

  • "Кайсар" – "Женис" 0:0.
  • "Туран" – "Окжетпес" 2:0.
  • "Кызылжар" – "Жетысу" 1:1.

Таким образом, по итогам двух игровых дней казахстанского первенства на первой строчке стоит "Тобол", которых 1 марта переиграл жезказганский "Улытау" – 2:0.

Одинаковые количество очков (3) с костанайцами имеют еще две команды, "Туран" и "Атырау". 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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