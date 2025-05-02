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Спорт

Известна первая полуфинальная пара Западной конференции плей-офф НХЛ

Хоккей Победа Плей-офф, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 14:00 Фото: Instagram/EdmontonOilers
2 мая клуб "Эдмонтон Ойлерз" сумел дома обыграть "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 6:4 и тем самым завоевал путевку во второй раунд плей-офф НХЛ, сообщает Zakon.kz.

"Нефтянники" выиграли не только прошедший матч, но и всю серию в противостоянии с "королями". 

Итоговый счет – 4:2 в пользу в хоккеистов "Эдмонтона".

 

Теперь в полуфинале Западной конференции "Ойлерз" сыграет против "Вегаса". В свою очередь "Голден Найтс" оставил за бортом Кубка Стэнли "Миннесоту" (4:2).

К этому часу также определена одна из пар 1/4 финала текущих состязаний. Там "Вашингтон" Александра Овечкина сразится с "Каролиной".

Нужно отметить, что команда россиянина впервые за семь лет пробилась во второй круг плей-офф. До этого подобное достижение удавалось в чемпионском сезоне-2017/18.

Будущий соперник "Кэпиталз" в свою очередь на днях обыграл "Нью-Джерси" (4:1 в серии) и первым завоевал путевку во второй раунд Кубка Стэнли.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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