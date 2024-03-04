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Роналду вернулся после дисквалификации и сыграет в Лиге чемпионов

Футбол Возвращение Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 18:53 Фото: Instagram/cristiano
Португальская звезда Криштиану Роналду снова в строю футбольного клуба "Аль-Наср", после того как отбыл одноматчевое наказание в чемпионате Саудовской Аравии. Он собирается выйти на поле 4 марта в рамках азиатской Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

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39-летний форвард накануне распространил новость о возвращении на своей странице в Instagram. Как известно, Роналду получил дисквалификацию на одну игру со стороны комитета по этике и дисциплине саудовской футбольной лиги, за непристойный жест по отношению фанатов "Аль-Шабаба".

"Готов к завтрашнему дню".Криштиану Роналду

В отсутствие Роналду "Аль-Наср" в рамках игр 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии не смог обыграть "Аль-Хазем", сыграв вничью у себя дома – 4:4.

Возвращение Роналду в строй "саудитов" планируется вечером 4 марта, когда его команда встретится на выезде с "Аль-Айном" (ОАЭ), в рамках матча азиатской Лиги чемпионов. Начало поединка стадии 1/4 финала в 22:00 по времени Астаны.

Футбол Возвращение Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 18:53

Фото: Instagram/cristiano

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл за "Аль-Наср" 29 матчей во всех турнирах, где забил 28 голов и оформил 11 результативных ассистов.

Португальский снайпер сейчас идет на голевой серии из 9-ти встреч. Он забивает в каждом официальном матче, начиная с 9 декабря 2023 года. Это произошло в шести матчах чемпионата и одной игре Кубка короля, плюс в двух поединках азиатской Лиги чемпионов. За это время его копилка голов достигла числа 10.

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