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Спорт

Сенсационный хет-трик Рантанена оставил "Колорадо" за бортом Кубка Стэнли

Хоккей Победа Колорадо, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2025 08:48 Фото: Instagram/dallasstars
Утром 4 мая в первом раунде плей-офф НХЛ состоялась одна из главных сенсаций сезона, где "Даллас Старз" сумел переиграть топ-фаворита "Колорадо Эваланш" в седьмом заключительном матче, сообщает Zakon.kz.

Решающая битва состоялась на арене "звезд" и завершилась камбэком в третьем периоде – 4:2. Стоит заметить, что команда "шерифов" проигрывала по ходу встречи со счетом 0:2.

Героем домашнего поединка стал финский нападающий Микко Рантанен, который оформил хет-трик в ворота своего бывшего коллектива в третьей 20-минутке.

В итоге "Даллас" оставил основного фаворита за бортом первого раунда Кубка Стэнли-2025, выиграв в общей серии со счетом 4:3.

Сам же прошедший матч стал рекордным в истории НХЛ для наставника "Старз" Питера Дебура, который выиграл 9 из 9 седьмых игр в плей-офф.

Тренер "Далласа" улучшил прежний рекорд, принадлежащий Дэррилу Саттеру (8-3).

Между тем 4 мая норвежскому теннисисту Касперу Рууду будет дан третий шанс на дебютный выигрыш "Мастерса".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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