Месси прервал безголевую серию и принял участие в разгроме "Нью-Йорка"

Рано утром 4 мая завершился матч МЛС, где "Интер Майами" дома с крупным счетом 4:1 переиграл "Нью-Йорк Ред Буллз". Один из голов в составе победителей забил капитан клуба из Флориды Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

Данным взятием ворот аргентинский форвард прервал серию безголевых действий из четырех матчей. К этому часу у лидера "Интер Майами" накопилось 11 очков (9+2) после 14-ти игр текущего сезона.

Сам поединок завершился доминирующей победой "цаплей" – 4:1, где помимо Месси отличился его звездный напарник Луис Суарес, а также Фафа Пико и Марсело Вейгандт. Единственный гол за гостей забил Мохаммед Софо.

После 10-ти туров чемпионата МЛС "Интер Майами" ныне располагается на четвертой строчке таблицы, набрав 21 балл.

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