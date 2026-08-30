Месси оформил покер и принял участие в разгроме "Монреаля" с хоккейным счетом
Фото: Instagram/InterMiamiCF
Рано утром 30 августа аргентинский форвард клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в матче МЛС с "Монреалем", а итоговый счет на табло показал цифры 7:1 в пользу "цапель", сообщает Zakon.kz.
Помимо капитана клуба из Флориды в составе победителей также отличились по одному разу Луис Суарес, Александр Шоу и первый свой мяч за "Интер Майами" забил бразилец Каземиро.
Так, Месси отметился взятием ворот в третьем матче подряд, сейчас в его активе 18 голов и девять ассистов после 19 игр сезона МЛС.
А голевая карьерная копилка аргентинца достигла рубежа 927 мячей после 1171-го матча.
Для сравнения: главный и основной конкурент Лионеля, португалец Роналду, имеет в своем багаже 978 голов в 1333 играх.
Капитан "Аль-Насра" днем ранее принес победу своему коллективу в поединке чемпионата Саудовской Аравии.
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