Месси оформил покер и принял участие в разгроме "Монреаля" с хоккейным счетом

Рано утром 30 августа аргентинский форвард клуба "Интер Майами" Лионель Месси забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в матче МЛС с "Монреалем", а итоговый счет на табло показал цифры 7:1 в пользу "цапель", сообщает Zakon.kz.

Помимо капитана клуба из Флориды в составе победителей также отличились по одному разу Луис Суарес, Александр Шоу и первый свой мяч за "Интер Майами" забил бразилец Каземиро.

Так, Месси отметился взятием ворот в третьем матче подряд, сейчас в его активе 18 голов и девять ассистов после 19 игр сезона МЛС.

А голевая карьерная копилка аргентинца достигла рубежа 927 мячей после 1171-го матча.

Для сравнения: главный и основной конкурент Лионеля, португалец Роналду, имеет в своем багаже 978 голов в 1333 играх.

Капитан "Аль-Насра" днем ранее принес победу своему коллективу в поединке чемпионата Саудовской Аравии.