"Кайрат" разгромно проиграл испанской "Картахене" в финале футзальной Лиги чемпионов
Фото: Instagram/afckairat
Алматинский "Кайрат" разгромно проиграл испанской "Картахене" в финале футзальной Лиги чемпионов. Матч проходил в Ле-Мане (Франция) и завершился победой "Картахены" со счетом 9:4, сообщает Zakon.kz.
Интрига держалась только в первом тайме. Все сломалось в начале второго тайма – Фабиньо оформил покер.
Испанская "Пальма" выиграла ЛЧ в третий раз подряд – выиграли все 24 матча в турнире. При этом клуб пока не становился чемпионом Испании.
У "Кайрата" отличились бразилец Кайо Руиз, казахстанцы Даурен Турсагулов и Жахонгир Рашит, аргентинец Кевин Ариетта. У алматинцев две победы (2013, 2015) и два поражения (2019, 2025) в финалах.
"Пальма" – "Кайрат" 9:4:
- 6'03'' Хесус Гордильо (1:0)
- 8'34'' Кайо Руиз (1:1)
- 18'00'' Лукас Машадо (2:1)
- 18'56'' Марио Ривильос (3:1)
- 22'12'' Фабиньо (4:1)
- 26'49'' Фабиньо (5:1)
- 27'28'' Фабиньо (6:1)
- 30'50'' Фабиньо (7:1)
- 31'11'' Негиньо (8:1)
- 32'32'' Даурен Турсагулов (8:2)
- 35'13'' Жахангир Рашит (8:3)
- 37'45'' Матеус Майя (9:3)
- 39'38'' Кевин Арриета (9:4)
Самый крупный счет в финалах ЛЧ случился в 2017 году – тогда испанский "Интер-Мовистар" разгромил португальский "Спортинг" со счетом 7:0.
Ранее сообщалось, что определился соперник "Кайрата" по финалу Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
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