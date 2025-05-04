Алматинский "Кайрат" разгромно проиграл испанской "Картахене" в финале футзальной Лиги чемпионов. Матч проходил в Ле-Мане (Франция) и завершился победой "Картахены" со счетом 9:4, сообщает Zakon.kz.

Интрига держалась только в первом тайме. Все сломалось в начале второго тайма – Фабиньо оформил покер.

Испанская "Пальма" выиграла ЛЧ в третий раз подряд – выиграли все 24 матча в турнире. При этом клуб пока не становился чемпионом Испании.

У "Кайрата" отличились бразилец Кайо Руиз, казахстанцы Даурен Турсагулов и Жахонгир Рашит, аргентинец Кевин Ариетта. У алматинцев две победы (2013, 2015) и два поражения (2019, 2025) в финалах.

"Пальма" – "Кайрат" 9:4:

6'03'' Хесус Гордильо (1:0)

8'34'' Кайо Руиз (1:1)

18'00'' Лукас Машадо (2:1)

18'56'' Марио Ривильос (3:1)

22'12'' Фабиньо (4:1)

26'49'' Фабиньо (5:1)

27'28'' Фабиньо (6:1)

30'50'' Фабиньо (7:1)

31'11'' Негиньо (8:1)

32'32'' Даурен Турсагулов (8:2)

35'13'' Жахангир Рашит (8:3)

37'45'' Матеус Майя (9:3)

39'38'' Кевин Арриета (9:4)

Самый крупный счет в финалах ЛЧ случился в 2017 году – тогда испанский "Интер-Мовистар" разгромил португальский "Спортинг" со счетом 7:0.

Ранее сообщалось, что определился соперник "Кайрата" по финалу Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.