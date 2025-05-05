Стали известны все четвертьфиналисты Кубка Стэнли-2025

Утром 5 мая определились все пары второго раунда текущего Кубка Стэнли. Первый четвертьфинальный поединок пройдет 6 мая, где встретятся "Торонто" и "Флорида", сообщает Zakon.kz.

Последним участником, который пробил себе дорогу во второй раунд Кубка Стэнли-2025, стал победитель регулярного сезона НХЛ "Виннипег".

5 мая "Джетс" обыграли "Сент-Луис" в седьмом заключительном матче со счетом 4:3 благодаря точному броску Адама Лаури во втором овертайме.

Таким образом, во втором раунде Кубка Стэнли-2025 пары составлены следующим образом:

"Вашингтон" – "Каролина" (первый матч 7 мая).

"Торонто" – "Флорида" (6 мая).

"Виннипег" – "Даллас" (8 мая).

"Вегас" – "Эдмонтон" (7 мая).

Не смог пройти стадию 1/8 финала этих состязаний один из его главных фаворитов – "Колорадо", который проиграл "Даллас Старз" в серии со счетом 3:4.

