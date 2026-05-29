ПСЖ выставил свою заявку на финал Лиги чемпионов УЕФА против "Арсенала"
За день до начала этого поединка действующий чемпион турнира из Парижа опубликовал список футболистов, которые выйдут на поле для защиты титула.
В заявку французского клуба вошли практически все сильнейшие во главе с вратарем Матвеем Сафоновым.
Главной новостью стало возвращение в строй ключевого защитника Ашрафа Хакими, который не играл почти месяц из-за травмы бедра.
Плюс в Венгрию взяли бывшего первого номера среди голкиперов Люка Шевалье, который тоже восстановился после повреждения.
В итоге рулевой ПСЖ Луис Энрике взял с собой на финал Лиги чемпионов следующих игроков:
Вратари: Матвей Сафонов, Люка Шевалье и Ренато Марин.
Защитники: Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш и Пачо.
Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Меюлю, Дро Фернандес, Заир-Эмери, Мбайе и Жоау Невеш.
Форварды: Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Дуэ, Хвича Кварацхелия, Барколя и Нджанту.
До выезда в Будапешт грузинская звезда "парижан" рассказал о секрете успеха команды за последние годы.