#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
485.55
563.38
6.81
Спорт

ПСЖ выставил свою заявку на финал Лиги чемпионов УЕФА против "Арсенала"

Футбол Заявка ПСЖ, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 18:23 Фото: Instagram/psg
30 мая в Будапеште (Венгрия) состоится решающий матч Лиги чемпионов УЕФА, где сыграют французский ПСЖ и английский "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

За день до начала этого поединка действующий чемпион турнира из Парижа опубликовал список футболистов, которые выйдут на поле для защиты титула.

В заявку французского клуба вошли практически все сильнейшие во главе с вратарем Матвеем Сафоновым.

Главной новостью стало возвращение в строй ключевого защитника Ашрафа Хакими, который не играл почти месяц из-за травмы бедра.

Плюс в Венгрию взяли бывшего первого номера среди голкиперов Люка Шевалье, который тоже восстановился после повреждения.

В итоге рулевой ПСЖ Луис Энрике взял с собой на финал Лиги чемпионов следующих игроков:

Вратари: Матвей Сафонов, Люка Шевалье и Ренато Марин.

Защитники: Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш и Пачо.

Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Меюлю, Дро Фернандес, Заир-Эмери, Мбайе и Жоау Невеш.

Форварды: Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Дуэ, Хвича Кварацхелия, Барколя и Нджанту.

До выезда в Будапешт грузинская звезда "парижан" рассказал о секрете успеха команды за последние годы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол ПСЖ Арсенал
17:03, 07 мая 2026
Суперкомпьютер выдал шансы "Арсенала" и ПСЖ в финале Лиги чемпионов УЕФА
Футбол Комент Игрока
13:32, 26 мая 2026
Грузинская звезда ПСЖ рассказал о секрете успеха команды за последние годы
Футбол Комент тренеров
12:27, 30 апреля 2025
Наставники "Арсенала" и ПСЖ подвели итог первого полуфинала Лиги чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
18:43, Сегодня
WTA назвала Мирру Андрееву одной из главных претенденток на прорыв после вылета Рыбакиной
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:31, Сегодня
Казахстанский борец Алинур Толеугали упустил шанс войти в ТОП-3 на чемпионате Азии
Фото: WTA
18:11, Сегодня
Обидчица Елены Рыбакиной проиграла в третьем круге "Ролан Гаррос" - 2026
Чемпионат Азии по борьбе до 17 лет
18:09, Сегодня
"Классики" из Казахстана и Узбекистана опять вышли друг против друга в решающей схватке ЧА
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: