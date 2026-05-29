ПСЖ выставил свою заявку на финал Лиги чемпионов УЕФА против "Арсенала"

30 мая в Будапеште (Венгрия) состоится решающий матч Лиги чемпионов УЕФА, где сыграют французский ПСЖ и английский "Арсенал", сообщает Zakon.kz.

За день до начала этого поединка действующий чемпион турнира из Парижа опубликовал список футболистов, которые выйдут на поле для защиты титула.

В заявку французского клуба вошли практически все сильнейшие во главе с вратарем Матвеем Сафоновым.

Главной новостью стало возвращение в строй ключевого защитника Ашрафа Хакими, который не играл почти месяц из-за травмы бедра.

Плюс в Венгрию взяли бывшего первого номера среди голкиперов Люка Шевалье, который тоже восстановился после повреждения.

В итоге рулевой ПСЖ Луис Энрике взял с собой на финал Лиги чемпионов следующих игроков:

Вратари: Матвей Сафонов, Люка Шевалье и Ренато Марин.

Защитники: Ашраф Хакими, Лукас Бералдо, Маркиньос, Илья Забарный, Люка Эрнандес, Нуну Мендеш и Пачо.

Полузащитники: Фабиан Руис, Витинья, Ли Кан Ин, Меюлю, Дро Фернандес, Заир-Эмери, Мбайе и Жоау Невеш.

Форварды: Усман Дембеле, Гонсалу Рамуш, Дуэ, Хвича Кварацхелия, Барколя и Нджанту.

До выезда в Будапешт грузинская звезда "парижан" рассказал о секрете успеха команды за последние годы.