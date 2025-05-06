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Спорт

Определились команды-финалисты Кубка Гагарина-2025

Хоккей Финал Кубка Гагарина, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2025 23:08 Фото: Instagram/hc_traktor
Вечером 6 мая стал известен еще один участник финала плей-офф КХЛ. Право побороться за Кубок Гагарина-2025 получил челябинский "Трактор", сообщает Zakon.kz.

Команда Бенуа Гру на пути к финалу переиграла московское "Динамо" со счетом 4:3 в рамках пятого матча полуфинала Кубка Гагарина. Общий итог в серии 4-1 в пользу "Трактора".

Таким образом челябинский коллектив во второй раз в своей истории пробился в финал престижных состязаний.

12 лет назад у "трактористов" был шанс взять трофей, но тогда им помешал нынешний соперник – "Динамо" (4-2).

Теперь у команды Гру будет новый противник – "Локомотив" из Ярославля. Обе дружины могут впервые в истории КХЛ выиграть заветный трофей. Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле.

Между тем, на днях Суперкомпьютер поднял шансы "Вашингтон Кэпиталз" в борьбе за Кубок Стэнли-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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