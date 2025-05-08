#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
514.5
582.67
6.35
Спорт

Рантанен возглавил гонку бомбардиров и снайперов с двумя рекордами плей-офф НХЛ

Хоккей Два Рекорда НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 16:17 Фото: Instagram/dallasstars
8 мая феноменальный результат показал финский хоккеист команды "Даллас Старз" – Микко Рантанен. Он стал лидером рейтинга бомбардиров и снайперов плей-офф НХЛ, набрав 15 (8+7) очков после восьми матчей, сообщает Zakon.kz.

При этом нападающий "Далласа" установил два исторических рекорда в рамках игр Кубка Стэнли. Подобных показателей финский хоккеист достиг после победного хет-трика в первой встрече серии четвертьфинала текущих состязаний против "Виннипег Джетс" – 3:2.

К данной минуте в активе Микко Рантанена 15 (8+7) очков после восьми матчей Кубка Стэнли-2025.

Он сейчас стоит на вершине списка бомбардиров нынешних соревнований, опережая Вильяма Нюландера из "Торонто" – 13 (6+7) очков и Коннора Макдэвида ("Эдмонтон") –13 (2+11) баллов.

В гонке снайперов плей-офф также нет равных Рантанену (8 голов), позади него Нэтан Маккиннон "Колорадо" (7).

Что касаемо исторических рекордов Микко, то Рантанен сделал хет-трик во втором матче плей-офф подряд. 4 мая его три шайбы оставили за бортом турнира "Колорадо" (4:2).

Финский форвард стал первым игроком за 39 лет и третьим хоккеистом НХЛ, кто оформил хет-трик в двух играх плей-офф подряд.

При этом Рантанена назвали первым нападающим в истории, кто забил по три гола в двух или более периодах в одном плей-офф.

Между тем, утром 8 мая "Торонто" удвоил преимущество против "Флориды" в 1/4 финала Кубка Стэнли-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Сборная Казахстана завоевала три золотые медали на турнире по плаванию в Греции
Спорт
16:59, Сегодня
Сборная Казахстана завоевала три золотые медали на турнире по плаванию в Греции
Лидеры сборной Казахстана по теннису огорчили на старте "Мастерса" в Италии
Спорт
16:51, Сегодня
Лидеры сборной Казахстана по теннису огорчили на старте "Мастерса" в Италии
Наставник "Арсенала" не признает поражения и называет свою команду лучшей
Спорт
13:00, Сегодня
Наставник "Арсенала" не признает поражения и называет свою команду лучшей
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: