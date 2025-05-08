Рантанен возглавил гонку бомбардиров и снайперов с двумя рекордами плей-офф НХЛ

8 мая феноменальный результат показал финский хоккеист команды "Даллас Старз" – Микко Рантанен. Он стал лидером рейтинга бомбардиров и снайперов плей-офф НХЛ, набрав 15 (8+7) очков после восьми матчей, сообщает Zakon.kz.

При этом нападающий "Далласа" установил два исторических рекорда в рамках игр Кубка Стэнли. Подобных показателей финский хоккеист достиг после победного хет-трика в первой встрече серии четвертьфинала текущих состязаний против "Виннипег Джетс" – 3:2.

К данной минуте в активе Микко Рантанена 15 (8+7) очков после восьми матчей Кубка Стэнли-2025.

Он сейчас стоит на вершине списка бомбардиров нынешних соревнований, опережая Вильяма Нюландера из "Торонто" – 13 (6+7) очков и Коннора Макдэвида ("Эдмонтон") –13 (2+11) баллов.

В гонке снайперов плей-офф также нет равных Рантанену (8 голов), позади него Нэтан Маккиннон "Колорадо" (7).

Что касаемо исторических рекордов Микко, то Рантанен сделал хет-трик во втором матче плей-офф подряд. 4 мая его три шайбы оставили за бортом турнира "Колорадо" (4:2).

Финский форвард стал первым игроком за 39 лет и третьим хоккеистом НХЛ, кто оформил хет-трик в двух играх плей-офф подряд.

При этом Рантанена назвали первым нападающим в истории, кто забил по три гола в двух или более периодах в одном плей-офф.

Между тем, утром 8 мая "Торонто" удвоил преимущество против "Флориды" в 1/4 финала Кубка Стэнли-2025.