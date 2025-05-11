#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Спорт

"Каролина" обыграла "Вашингтон" в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли-2025

Хоккей Поражение Вашингтона, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 13:22 Фото: Instagram/capitals
В ночь на 11 мая клуб "Каролина Харрикейнз" вырвался вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли с "Вашингтон Кэпиталз" (2-1), переиграв соперника на своей арене в третьем матче со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

В третьем матче четвертьфинальной серии заброшенными шайбами в составе "ураганов" отметились Джек Рослович, Джексон Блейк, Эрик Робинсон и Андрей Свечников.

Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин результативных очков в этой игре не набрал, он отметился всего лишь тремя бросками в створ ворот хозяев.

Голкипер "Каролины" Фредерик Андерсен сыграл "на ноль" и совершил 21 сейв. Четвертый матч серии между этими командами пройдет на льду "Кейнз" 13 мая.

Между тем накануне на мировом первенстве по хоккею сборная Казахстана одержала первую победу, одолев в волевой борьбе представителей Норвегии – 2:1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Маддалена стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе
Спорт
11:10, Сегодня
Маддалена стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе
Казахстанские хоккеисты узнали место в таблице ЧМ-2025 после первой победы
Спорт
10:01, Сегодня
Казахстанские хоккеисты узнали место в таблице ЧМ-2025 после первой победы
Александр Бублик выбыл из "Мастерса" в Риме
Спорт
09:36, Сегодня
Александр Бублик выбыл из "Мастерса" в Риме
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: