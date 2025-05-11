"Каролина" обыграла "Вашингтон" в третьем матче 1/4 финала Кубка Стэнли-2025

В ночь на 11 мая клуб "Каролина Харрикейнз" вырвался вперед в серии второго раунда Кубка Стэнли с "Вашингтон Кэпиталз" (2-1), переиграв соперника на своей арене в третьем матче со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

В третьем матче четвертьфинальной серии заброшенными шайбами в составе "ураганов" отметились Джек Рослович, Джексон Блейк, Эрик Робинсон и Андрей Свечников.



Лидер "Вашингтона" Александр Овечкин результативных очков в этой игре не набрал, он отметился всего лишь тремя бросками в створ ворот хозяев.

Голкипер "Каролины" Фредерик Андерсен сыграл "на ноль" и совершил 21 сейв. Четвертый матч серии между этими командами пройдет на льду "Кейнз" 13 мая.

Между тем накануне на мировом первенстве по хоккею сборная Казахстана одержала первую победу, одолев в волевой борьбе представителей Норвегии – 2:1.