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Спорт

"Актобе" победил "Елимай" и вырвался на второе место КПЛ-2024

Футбол Победа Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 21:40 Фото: Instagram/fcaktobe_official
Вечером 11 мая в казахстанской Премьер-лиге по футболу завершились матчи восьмого тура. В заключительном и одном из центральных поединков прошедшего тура "Актобе" дома переиграл "Елимай" (Семей) – 1:0, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этой победе западноказахстанский коллектив сумел подняться на вторую строчку турнирной таблицы КПЛ-2025.

К этой минуте "Актобе" набрал 19 очков и на четыре пункта отстает от лидера, алматинского "Кайрата".

Единственный и победный гол в противостоянии с "Елимаем" забил Алибек Касым.

"Актобе" воспользовался осечкой прежнего обладателя второго места таблицы – "Астаны", которая накануне дома проиграла костанайскому "Тоболу" со счетом 1:3.

В других встречах восьмого тура были зафиксированы следующие цифры: "Ордабасы" – "Кайсар" – 5:0, "Жетысу" – "Окжетпес" – 1:3, "Туран" – "Атырау" – 1:0", Кызылжар" – "Улытау" – 2:1.

Пока большинство команд проводили матчи восьмого тура, чемпион страны "Кайрат" 9 мая отстоял победу вдесятером против "Жениса" в перенесенном матче 20-го тура КПЛ-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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