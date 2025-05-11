"Актобе" победил "Елимай" и вырвался на второе место КПЛ-2024
Благодаря этой победе западноказахстанский коллектив сумел подняться на вторую строчку турнирной таблицы КПЛ-2025.
К этой минуте "Актобе" набрал 19 очков и на четыре пункта отстает от лидера, алматинского "Кайрата".
Единственный и победный гол в противостоянии с "Елимаем" забил Алибек Касым.
"Актобе" воспользовался осечкой прежнего обладателя второго места таблицы – "Астаны", которая накануне дома проиграла костанайскому "Тоболу" со счетом 1:3.
В других встречах восьмого тура были зафиксированы следующие цифры: "Ордабасы" – "Кайсар" – 5:0, "Жетысу" – "Окжетпес" – 1:3, "Туран" – "Атырау" – 1:0", Кызылжар" – "Улытау" – 2:1.
Пока большинство команд проводили матчи восьмого тура, чемпион страны "Кайрат" 9 мая отстоял победу вдесятером против "Жениса" в перенесенном матче 20-го тура КПЛ-2025.