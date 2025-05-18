"Кайрат" уступил "Елимаю" и потерпел второе поражение в сезоне

Вечером 18 мая завершились все матчи девятого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, в центральном поединке которого "Елимай" из Семея дома обыграл алматинский "Кайрат" со счетом 1:0, сообщает Zakon.kz.

Судьба встречи решилась на последних секундах, когда победный гол за хозяев поля забил вышедший на замену Иван Свиридов. Он отличился на 90-й минуте и принес важную победу для своего коллектива – 1:0.

В свою очередь "Кайрат" проиграл впервые в сезоне КПЛ-2025 и во второй раз в этом году. 15 мая алматинцы не смогли пройти стадию 1/4 финала Кубка РК.

Необходимо отметить оставшиеся результаты игр девятого тура казахстанского футбольного чемпионата: "Улытау" – "Астана" 0:2, "Женис" – "Кызылжар" 0:0, "Кайсар" – "Туран" 1:0.

По итогам прошедшего тура на вершине турнирной таблицы светится "Актобе" (25), далее идут "Кайрат" (23) и "Астана" (21).